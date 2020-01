Jetzt beginnt wieder die Zahltag-Saison für Aktionäre dividendenstarker Unternehmen wie Orbis (WKN: 522877), Deutsche Euroshop (WKN: 748020) oder DIC Asset (WKN: A1X3XX).

In wenigen Tagen startet die Hauptversammlungssaison und damit auch der Dividendenreigen. Nach dem Ausschüttungsrekordjahr 2019 mit rund 57 Milliarden Euro, die deutsche Firmen an ihre Aktionäre ausgeschüttet haben, dürfen sich einige definitiv auch in 2020 auf satte Ausschüttungen freuen.

Mach Du nicht den Fehler, den einige andere Anleger machen, indem sie nur auf die reine Dividendenrendite gucken. Die Qualität der Dividendenzahler setzt sich nämlich aus mehreren Faktoren zusammen.

CTS Eventim, die Deutsche Euroshop und auch die vielleicht bei Dir weniger bekannte Oris AG bestechen nicht nur mit einer hohen Dividendenrendite, sondern vor allem durch eine nachhaltige Dividendenzahlung sowie einer hohen Payout-Ratio.

Orbis: IT-Spezialist besticht mit hoher Auszahlungsquote

Die Orbis AG ist bei Nebenwerteexperten schon lange keine Unbekannte mehr. Der Aktienkurs des Saarbrücker IT-Dienstleisters stieg in den letzten 52 Wochen um satte +58%. Dennoch liegt die Marktkapitalisierung derzeit bei nur rund 74 Millionen Euro und das Papier unter dem Radar vieler Investoren und Dividendenjäger. Diese verpassen eine echte Dividendenperle, wobei gerade seit Jahresanfang einige Anleger auf die Aktie durch stetige Kurssteigerungen aufmerksam geworden sind.

Dabei gehört die Orbis AG zu einem der nachhaltigsten Dividendenzahler in Deutschland. 2020 soll mittlerweile zum zehnten Mal in Folge nicht nur eine Dividende gezahlt, sondern diese auch zum zehnten Mal in Folge angehoben werden! Ein Qualitätsmerkmal, was nicht viele kleinere IT-Dienstleister von sich behaupten können.

Durch die letzten Kurszuwächse liegt die Dividendenrendite beim aktuellen Kurs derzeit zwar nur noch leicht über 2,2 Prozent, aber das Unternehmen hat in den letzten drei Jahren rund 71 Prozent seiner Gewinne an die Aktionäre ausgeschüttet. Damit setzt Orbis eine hohe Messlatte für eine der höchsten nachhaltigen Ausschüttungsquoten einer deutschen Aktiengesellschaft.

Die Kombination aus Kurszuwächsen ...

