Es läuft alles recht gut mit dem Depot: Ich bin seit Jahresbeginn um 442,90 Euro im Plus (das sieht man stets auf dem Screenshot rechts oben). Die Performance beziehe ich nicht auf das investierte Wertpapiervolumen von ca. 30.000 Euro, sondern auf den Portfoliowert incl. Cash von Jahresstar, also 107.500. Da sprechen wir von 0,4 Prozent Plus, das passt. Der ATX ist ja aktuell 1,5 Prozent im Minus, unser wikifolio DE000LS9BHW2 ist 0,74 Prozent im Plus. Es gab seit dem gestrigen gabb fünf Orders, die via Orderflow kommuniziert wurden. "Liebe Orderflow-Bezieher! Dies ist der erste Orderflow, der ausschliesslich an die zahlenden Abonnenten ging. Heute kommunizieren wir ausnahmsweise gleich vier Trades in einem (hängt mit der Umstellung zusammen), künftig zeitnah. - ...

