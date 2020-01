Kaum jemand erwartet, dass es 2020 an den Börsen ruhiger wird oder etwa die Niedrigzinsphase endet. Volatilitätsfonds versprechen dank ihrer Funktionsweise in solchen Börsenphasen vergleichsweise verlässliche Renditen.

Am Finanzmarkt geht ohne Volatilität gar nichts. So bezeichnen Fachleute das Ausmaß der Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Selbst der stabilste Aufwärtstrend besteht im Chartbild aus einer Abfolge vieler Auf und Abs, die sich mittel- bis langfristig in Auf- Abwärts- oder Seitwärtstrends manifestieren. Vielen Anlegern gilt die Volatilität auch als Maß für Anlagerisiken: Je größer die Ausschläge eines Kurses, desto größer auch die Verlustgefahren. Andere sehen darin vor allem Chancen: Kaufgelegenheiten bei starken Rückschlägen, die Chance Gewinne mitzunehmen, wenn ein Kurs nach oben ausschlägt. Wem aber - besonders in unruhigen Phasen der Aktienmärkte - das zittrige Hin und Her zu viel wird oder er gar einen negativen Trend befürchtet, der sollte einen Blick auf die Strategien von Volatilitäts-Fonds werfen.

So verspricht gerade das Börsenjahr 2020 vor allem eines: viel Bewegung. Mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahlen im November ist von Donald Trump, der wohl unbedingt wiedergewählt werden will, noch so einiges an oftmals unliebsamen Überraschungen zu erwarten. Der Drohnenangriff gegen den iranischen General Soleimani Anfang Januar und die darauffolgenden Raketenangriffe des Irans auf internationale Militärstützpunkte könnten vielleicht nur der Vorgeschmack dessen sein, was uns in kommenden Monaten erwartet.

Vola-Strategien basieren auf dem Prinzip der Risikoabsicherung

Institutionellen Investoren, die meist hohe Vermögen verwalten, sind hohe Marktschwankungen ein Dorn im Auge. Sie sind bestrebt sich gegen dieses Risiko abzusichern und sind daher bereit, hierfür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...