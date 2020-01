Zürich (awp) - Die Credit Suisse Ltd begibt zwei Anleihen in Eigenregie zu folgenden Konditionen: 1. Tranche Betrag: 350 Mio Fr. Zinssatz: 0% Emissionspreis: 102,046% Laufzeit: 31.07.2025 Liberierung: 31.01.2020 Valor: 52'066'358 (1) Rating: AAA (Fitch) Kotierung: SIX, ab 29.01.2020 2. Tranche Betrag: 310 Mio Fr. Zinssatz: ...

