21.01.2020 Zugemailt von / gefunden bei: RBI (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) ISIN XS1034950672 EUR 500.000.000 Nachrangige kündbare fest zu fest verzinsliche Schuldverschreibungen fällig Februar 2025 Serie 56 unter dem EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Programme for the issue of Notes der Raiffeisen Bank International AG (die "Schuldverschreibungen") Bekanntmachung der vorzeitigen Rückzahlung Raiffeisen Bank International AG gibt hiermit bekannt, dass - gemäß § 6 (4) (Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin) der Bedingungen, wie in den entsprechenden Endgültigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...