An den US-Börsen geht es am Dienstag etwas bergab. Händler blicken gespannt zum Wirtschaftstreffen nach Davos. Alibaba-Aktien stehen unter Druck.

Angesichts von Spekulationen über eine Abkühlung der Weltwirtschaft als Folge einer drohenden Pandemie machen einige US-Anleger Kasse. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500, die in den vergangenen Wochen von Rekord zu Rekord geeilt waren, verloren zur Eröffnung am Dienstag jeweils etwa 0,3 Prozent.

Der Ausbruch des Coronavirus in China sei eher ein psychologischer Belastungsfaktor, sagte Scott Brown, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Raymond James. "Er hat keinen großen Einfluss auf die US-Wirtschaft."

In Bezug auf den Handelsstreit zwischen China und den USA dämpft US-Finanzminister Steven Mnuchin Erwartungen an die anvisierte nächste Handelsvereinbarung zwischen den beiden Staaten. Das "Phase-2"-Abkommen werde nicht notwendigerweise ein "großer Knaller", mit dem umgehend alle bestehenden Zölle gestrichen würden, sagte Mnuchin in einem am Dienstag veröffentlichten Interview des "Wall Street Journal". Womöglich würden die Zölle in mehreren Schritten "der ...

