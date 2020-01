Am Nachmittag ist die Gemeinschaftswährung Euro zum US-Dollar teilweise bis auf 1,1104 gestiegen, nachdem der Kurs am Vormittag teilweise noch bis auf 1,1086 Dollar gefallen war. Am frühen Abend kostet der Euro mit 1,1095 Dollar aber wieder etwas weniger.Auch gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro am Nachmittag ...

