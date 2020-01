Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Biovolt -33,33% auf 0,2, davor 8 Tage ohne Veränderung , Resaphene Suisse 0% auf 30, davor 5 Tage im Minus (-27,88% Verlust von 41,6 auf 30), Andritz-1,71% auf 38, davor 4 Tage im Plus (1,68% Zuwachs von 38,02 auf 38,66), AT&S -1,03% auf 23,04, davor 3 Tage im Plus (4,86% Zuwachs von 22,2 auf 23,28), DO&CO -1,2% auf 90,6, davor 3 Tage im Plus (7,76% Zuwachs von 85,1 auf 91,7), Mayr-Melnhof -0,15% auf 129, davor 3 Tage im Plus (3,36% Zuwachs von 125 auf 129,2), Verbund -1,75% auf 46, davor 3 Tage im Plus (4,74% Zuwachs von 44,7 auf 46,82), Josef Manner & Comp. AG 0% auf 95, davor 3 Tage im Plus (3,26% Zuwachs von 92 auf 95), Marinomed Biotech 0% auf 100, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben den Moving Average 200 ...

