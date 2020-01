Unter der Führung von Christine Lagarde erwägt die Europäische Zentralbank, die Geldpolitik in den Dienst des Klimaschutzes zu stellen. Das hätte gravierende Folgen.

Ihren Wohnsitz in Frankfurt hat Christine Lagarde wohl nicht ohne Grund im Westend, nahe dem Palmengarten und dem Grüneburgpark gewählt. Die neue Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) ist nicht nur eine Pflanzenliebhaberin und begeisterte Hobbygärtnerin. Sie unterstützt auch die Klimabewegung. Und weil das Westend nur knapp fünf Kilometer von ihrem Arbeitsplatz im EZB-Turm im Frankfurter Ostend entfernt ist, lässt sich der tägliche Weg zur Arbeit sogar mit dem Fahrrad bewältigen. Selbst mit dem Dienstwagen bleibt der CO2-Ausstoß angesichts der kurzen Strecke überschaubar.

Doch Lagarde reicht es nicht, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu minimieren: Sie will die gesamte Geldpolitik der EZB in den Dienst des Klimaschutzes stellen. Mit Zinsen, Geldleihgeschäften und Anleihekäufen möchte sie künftig nicht nur die Preise, sondern auch die Erdtemperatur stabil halten. Der Klimawandel, so Lagarde, müsse für die EZB zu einer "kritischen Priorität" werden. Die für dieses Jahr avisierte Generalrevision der geldpolitischen Strategie der EZB will sie daher nutzen, um "darüber nachzudenken, wie man im Rahmen der Geldpolitik Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen kann".

Warnung vor grüner Notenpresse

Eine grüne Geldpolitik wäre für Umweltschützer die perfekte Ergänzung zum Green Deal, mit dem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent ummodeln will. Am Dienstag kündigte von der Leyen an, von 2021 bis 2027 mindestens eine Billion Euro für nachhaltige Investitionen zu mobilisieren. Auch die Europäische Investitionsbank (EIB) in Luxemburg hat sich dem Kampf gegen den Klimawandel angeschlossen. Bis 2030 will sie klimafreundliche Investitionen von 1000 Milliarden Euro auf den Weg bringen. Wirft Lagarde demnächst die grüne Notenpresse an, wäre die Finanzierung der höchst ambitionierten Klimaprogramme gesichert.

Für viele Volkswirte sind die Blütenträume der EZB-Chefin ein Albtraum. Der Versuch, die Geldpolitik in den Dienst der Klimarettung zu stellen, werde ein "schlimmes Ende nehmen", warnt Otmar Issing, ehemaliger Chefökonom der EZB. Auch Bundesbank-Präsident Jens Weidmann fürchtet, dass eine Geldpolitik, "die explizit umweltpolitische Ziele verfolgt, Gefahr läuft, sich zu übernehmen".

Unbestritten ist, dass der Klimawandel die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und damit die Parameter der Geldpolitik ändert. So können Dürreperioden die Nahrungsmittel verknappen, deren Preise in die Höhe treiben und eine Lohn-Preis-Spirale auslösen. Fehlt das Kühlwasser für Kraftwerke und die Bewässerung von Äckern, schrumpft zudem das Produktionspotenzial der Wirtschaft. Der Klimawandel stellt daher einen Angebotsschock dar, der Inflation und Wachstum in unterschiedliche Richtungen treibt, sagt Benoît Cœuré, ehemaliges Mitglied im Direktorium der EZB. Die Zentralbank gerate dadurch in ein Dilemma, weil sie "zwischen Preisstabilisierung und Konjunkturstimulierung wählen muss".

Daher sei es sinnvoll, den Klimawandel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...