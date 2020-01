Ursula von der Leyen prescht vor beim Klimaschutz - und überschüttet Europa mit Geld. Doch wer den Umbau der EU bezahlen soll, bleibt unklar.

Bei öffentlichen Auftritten nennen sie einander "Freundin". Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kennen sich seit mehr als einem Jahrzehnt, sie schätzen sich - und nun kämpfen die beiden Seit an Seit für den Klimaschutz, befeuern sich wechselseitig in ihrem grünen Ehrgeiz.

Viele Fragezeichen

Doch anders als Lagarde hat von der Leyen ein handfestes Geldproblem: Die eine Billion Euro, die sie bis 2027 für den Klimaschutz in Europa in Aussicht gestellt hat, lässt sich nicht leicht zusammenkratzen. Knapp die Hälfte (485 Milliarden Euro) war in der künftigen EU-Finanzplanung bereits für Klimaschutz vorgesehen. 280 Milliarden Euro an Investitionen sollen über den Invest-EU-Fonds gehebelt werden. Wie schon beim sogenannten Juncker-Fonds, ...

