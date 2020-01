Das Coronavirus belastet weltweit die Börsen. Der Dax dürfte am Mittwoch auf Rekordkurs gehen. Was heute an den internationalen Märkten wichtig wird.

Der Dax hatte sich seinem Rekordhoch schon am Dienstag auf 42 Punkte angenähert. Am Mittwoch fehlen dem deutschen Leitindex nur noch ein Plus von 0,3 Prozent, um das Allzeithoch von 13.596 Punkten zu knacken. Vor dem Handelsstart sieht es gut aus, die Frankfurter Benchmark notiert auf außerbörslichen Handelsplattformen bei 13.619 Punkten.

Als Belastung für den Aktienmarkt erweist sich aktuell allerdings das Coronavirus - eine sich ausbreitenden Lungenkrankheit. Mit der gerade laufenden Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest am kommenden Samstag wächst die Gefahr einer Übertragung des Virus'. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen der Erkrankungen ihren Notfallausschuss einberufen. Die Experten könnten Maßnahmen wie etwa Grenzkontrollen empfehlen.

Die wirtschaftlichen Folgen einer Epidemie könnten enorm sein, schrieb CMC-Marktexperte Jochen Stanzl am Dienstag in einem Kommentar. "Airlines und Tourismus-Aktien stehen unter Druck, da Investoren noch dabei sind, die wirtschaftlichen Risiken des Virus zu bewerten."

Bei Anlegern weckt das Virus die Erinnerungen die Lungenkrankheit Sars in den Jahren 2002 bis 2003, an der innerhalb weniger Monate rund 800 Menschen starben. Damals wurde der weltweite Reiseverkehr eingeschränkt, der Tourismus in Asien brach ein und im Einzelhandel gingen die Umsätze massiv zurück. Damals drosselten etliche Industriebetriebe ihre Produktion, um mit geringerer Arbeitsbesetzung das Risiko von Infektionen möglichst klein zu halten.

1. Handel an der Wall Street

Die Furcht vor einer Ausbreitung des Coronavirus aus China hat den Aufwärtstrend der vergangenen Tage an den US-Börsen ausgebremst. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 29.196 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,2 Prozent nach auf 9370 Zähler. Der breit gefasste S&P 500 schrumpfte um 0,3 Prozent auf 3320 Punkte.

Das Computer-Urgestein IBM hat zum Jahresende trotz anhaltender Schwächen im IT-Kerngeschäft überraschend ein Umsatzplus geschafft. Im vierten Quartal stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 0,1 Prozent auf 21,78 Milliarden Dollar (19,65 Mrd Euro). Der erste Geschäftszuwachs seit sechs Quartalen übertraf die Erwartungen und ließ die Aktie nachbörslich zunächst um fast vier Prozent steigen.

Auch Netflix hat die Zahl seiner weltweiten Abonnenten gesteigert, jedoch auf dem nordamerikanischen Markt die Experten enttäuscht. In den USA kamen nur 420.000 Abos hinzu statt wie vorhergesagt 659.600.

Den vollständigen Artikel lesen ...