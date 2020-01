EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung Zur Rose-Gruppe verzeichnet 30 Prozent Wachstum in 2019 2020-01-22 / 06:45 Medienmitteilung Zur Rose-Gruppe verzeichnet 30 Prozent Wachstum in 2019 - Wachstumsziele 2019 erfolgreich umgesetzt - Stärkung der klaren Nummer1-Position in Deutschland - Partnerschaft mit europäischem Marktführer im Bereich digitaler Arztbesuch in Deutschland - Operativer Start der zwei Joint Ventures mit Medbase in der Schweiz - EBITDA-Ziele für 2019 bestätigt Die Zur Rose-Gruppe setzte ihre Wachstumsziele im Geschäftsjahr 2019 erfolgreich um. Unter Einrechnung der Verkäufe von medpex erzielte sie ein Umsatzwachstum von 30.1 Prozent auf CHF 1'570.1 Mio. In Lokalwährung entspricht dies einem Zuwachs von 32.9 Prozent auf umgerechnet rund CHF 1.6 Mrd. Ohne Einbezug von medpex stiegen die Verkäufe um 12.4 Prozent (15.3 Prozent in Lokalwährung)[1]. Insgesamt vermochte die Zur Rose-Gruppe ihre führende Stellung als grösste E-Commerce-Apotheke Europas deutlich auszubauen. Starkes Wachstum in allen Segmenten Der Umsatz in Deutschland inklusive medpex-Verkäufe erhöhte sich markant um 45.4 Prozent auf CHF 976.0 Mio. (50.9 Prozent in Lokalwährung). Im Rahmen der Integration von apo-rot hat die Zur Rose-Gruppe plangemäss Marketing, Service und IT Ende 2019 in Heerlen gebündelt und den Standort Hamburg stillgelegt. Die Synergien dieses Integrationsschrittes werden sich 2020 positiv auswirken. In der Schweiz steigerte Zur Rose trotz regulatorisch bedingter Preissenkungen von 4 Prozent (IQVIA, ex-factory-Wert) den Umsatz um 5.2 Prozent auf CHF 554.4 Mio. und wuchs damit deutlich über dem Markt. Der positive Trend der Neukundenentwicklung im Schweizer Ärztegeschäft (Professional Services) hat sich fortgesetzt. Zur Rose verzeichnete in diesem Bereich mit 7.6 Prozent ein markantes Wachstum und eine Erhöhung des Marktanteils von 24.5 auf 25.0 Prozent. Im Segment Übriges Europa, welches das Marktplatzgeschäft in Spanien und Frankreich sowie von grenzüberschreitend rund 20 Ländern umfasst, verzeichnete die Gruppe ebenfalls ein starkes Umsatzwachstum von 48 Prozent auf CHF 39.7 Mio. Elektronisches Rezept und Telemedizin in Deutschland: Zusammenarbeit mit KRY Die Einführung des elektronischen Rezepts bedeutet für die telemedizinische Betreuung von Patienten in Deutschland einen grossen Fortschritt. Die im vierten Quartal 2019 vereinbarte Kooperation zwischen KRY und DocMorris ermöglicht einen vollständigen digitalen Versorgungsprozess des Patienten ohne Medienbruch: von der telemedizinischen Diagnose durch den Arzt bei KRY bis zur pharmazeutischen Prüfung, Beratung und der Dispensierung des verordneten Arzneimittels durch die Apotheke DocMorris. KRY ist ein europaweit agierendes Gesundheitsunternehmen und bietet Patientinnen und Patienten digitale Arzttermine per Video. Bei Bedarf stellt der behandelnde Arzt ein elektronisches Rezept aus, das wahlweise bei der Apotheke DocMorris oder einer Vor-Ort-Apotheke eingelöst werden kann. Joint Ventures mit Medbase haben Betrieb aufgenommen Zur Rose und Medbase - ein Tochterunternehmen der Migros - führen seit Anfang 2020 die Shop-in-Shop-Apotheken und den Webshop gemeinsam über zwei Joint Ventures. Zur Rose erwartet durch die Intensivierung der strategischen Zusammenarbeit deutliche Synergiepotenziale. Die nächsten Shop-in-Shop-Apotheken sind im Migros-Supermarkt in Crissier (VD) und im Einkaufscenter Tivoli in Spreitenbach geplant. Der Webshop soll mittelfristig als Marktplatz betrieben werden, auf dem auch weitere Partner ihre Produkte anbieten können. Ausblick Die Zur Rose-Gruppe bestätigt die Ergebniserwartung (0 bis minus 1 Prozent EBITDA-Marge) für 2019. Aus heutiger Sicht wird eine Marge am unteren Ende der kommunizierten Spanne erwartet. Ebenfalls bestätigt die Gruppe den Ausblick für 2022: Das Management peilt eine Verdoppelung des 2018 erzielten Umsatzes und eine EBITDA-Zielmarge von 5 bis 6 Prozent an. Die Zur Rose-Gruppe wird den vollständigen Jahresbericht 2019 am 19. März 2020 publizieren. Umsatz, in 1000 CHF Veränderung (vorläufige Zahlen) 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 Zur Rose-Gruppe inkl. medpex 1'570'058 1'207'108 30.1% Zur Rose-Gruppe inkl. medpex in Lokalwährung 32.9% Zur Rose-Gruppe 1'356'891 1'207'108 12.4% Zur Rose-Gruppe in Lokalwährung 15.3% Märkte Deutschland inkl. medpex 975'956 671'245 45.4% Deutschland inkl. medpex, in 1000 EUR 50.9% Deutschland 762'789 671'245 13.6% Deutschland, in 1000 EUR 18.0% Schweiz 554'404 526'954 5.2% Übriges Europa 39'698 8'909(1) n.a. Geschäftsmodelle B2C inkl. medpex 1'106'244 803'918 37.6% B2C 893'077 803'918 11.1% Professional Services 424'116 394'281 7.6% Marketplace 39'698 8'909(1) n.a. Umsatz, in 1000 Veränderung CHF (vorläufige Zahlen) 1.10.-31.12.2019 1.10.-31.12.2018 Zur Rose-Gruppe inkl. Medpex 412'248 317'856 29.7% Zur Rose-Gruppe inkl. medpex in Lokalwährung 34.4% Zur Rose-Gruppe 356'546 317'856 12.2% Zur Rose-Gruppe in Lokalwährung 16.9% Märkte Deutschland inkl. medpex 255'221 172'839 47.7% Deutschland inkl. medpex, in 1000 EUR 53.0% Deutschland 199'518 172'840 15.4% Deutschland, in 1000 EUR 19.6% Schweiz 145'000 137'180 5.7% Übriges Europa 12'027 7'837(1) 53.5% Geschäftsmodelle B2C inkl. medpex 290'816 207'807 39.9% B2C 235'114 207'807 13.1% Professional Services 109'405 102'212 7.0% Marketplace 12'027 7'837(1) 53.5% 1) PromoFarma konsolidiert per 14. September 2018 Kontakt für Analysten und Investoren Marcel Ziwica, Chief Financial Officer E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49 Kontakt für Medien Lisa Lüthi, Head of Group Communications E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14 Agenda 19. März 2020 Jahresergebnis 2019 16. April 2020 Q1 Trading Update 23. April 2020 Ordentliche Generalversammlung 19. August 2020 Halbjahresergebnis 21. Oktober 2020 Q3 Trading Update Zur Rose-Gruppe Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie. Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1600 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 1'570 Millionen Franken (inklusive medpex). Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com. [1] Da das Herauslösen des Versandgeschäfts noch nicht abgeschlossen ist, konnten 2019 noch keine Umsätze von medpex konsolidiert werden. Ende der Medienmitteilung

