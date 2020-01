Die S&T AG hat ihre Ziele für das laufende Jahr verlautbart: Beim Umsatz sollen zumindest 1,250 Mrd. Euro, bei der Profitabilität rund 130 Mio. Euro EBITDA erreicht werden, was einem Anstieg der EBITDA-Guidance von rund 25 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 entspricht. Damit soll erstmals in der Firmengeschichte der S&T und bereits 2020 das in der ursprünglichen Agenda 2023 formulierte EBITDA-Margenziel von 10 Prozent übertroffen werden. Bei den Jahreszielen 2020 baut die S&T AG auf dem erfolgreich abgeschlossenen Geschäftsjahr 2019 auf. Die vorläufigen Zahlen des Unternehmens indizieren mit rund 105 Mio. Euro EBITDA die Übererfüllung des ursprünglich kommunizierten EBITDA-Jahreszieles von 100 Mio. Euro bei ...

