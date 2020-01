PayPal, Häagen-Dazs, Huawei. Muss man das richtig aussprechen können? Unser Kolumnist meint: Bei manchen Markennamen gehört die falsche Aussprache sogar zum guten Ton. Aber nicht bei "Libyen".

Spricht man einen Begriff falsch aus, ist es manchmal einfach eine Unverschämtheit, manchmal wurscht und manchmal ist es gut so.

Ich gliedere Ihnen das gleich mal durch, wenn Sie erlauben. Denn so einfach ist das nicht. Das Problem gibt es nämlich nicht nur bei Markennamen. Denken wir an die lippische Kleinstadt Lügde. Die ist seit Monaten wegen der vielen schlimmen Sexualverbrechen auf dem Campingplatz dort in den Schlagzeilen. Lügde wird Lüchte ausgesprochen, manche Einheimischen sagen gar Lüüchte.

Was glauben Sie, was anfangs innerhalb der Zunft der Rundfunkschaffenden los war! Sogar in der Tagesschau wurde Lügde zuerst ausgesprochen wie Lückde. Und es gab Journalisten, die bestanden darauf: "Lügde kann nicht Lüchte heißen, denn sonst müsste man es schließlich anders schreiben." Lüchte sei bloß ein zu vernachlässigender regionaler lippischer Dialekt. Heute sagt jede Moderatorin und jeder Sprecher Lüchte. Auch in der Tagesschau. Obwohl da Lügde steht.

Es handelt sich hier um einen der seltenen Fälle im Deutschen, in denen die Schreibweise eines Wortes keinen Rückschluss auf dessen Aussprache zulässt.

Was aber ist mit Libyen? Da ist es ganz einfach. Und trotzdem wird es meistens einfach falsch ausgesprochen. Ich erinnere mich an meinen Erdkundelehrer in der sechsten Klasse: "Wer kommt auf die Idee, Libyen immer wie Lübien auszusprechen? Das steht da doch gar nicht." Eben! Libyen liegt nun mal nicht in Lippe. Man spricht es, wie es da steht. Libüen. Und nicht anders. Eine der wenigen, auf die da Verlass ist, sind hier diesmal die Sprecher der Tagesschau. Aber ansonsten frisst sich Lübien durch fast sämtliche Sendungen im deutschen Fernsehen und Radio.Es wäre ja fast egal, wenn es einfach nur falsch wäre und sonst nichts. Aber es ist irgendwie auch ignorant. Mit Libyen kann man es wohl halten, wie man will - oder was?Warum ziehen wir im deutschen Wort Libyen einfach mal so das Y nach vorne und schieben das I nach hinten? Dass ausgerechnet Heiko Maas, als Deutschlands Chefdiplomat mitunter besonders akzentuiert Lüüübien sagt (als wolle er betonen, dass er weiß, wie man es korrekt sagt), finde ich unter seinem Amt.

Wir sagen ja auch nicht mal eben Dosseldürf - selbst die Kölner nicht. Unsere italienischen Freunde wären nicht sonderlich angetan, sprächen wir von ihrem Land als Atilien. Und in Moskau stutzte man sicherlich über Rasslund. Warum dann aber "Lybien"?

