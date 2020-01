Eine aktuelle britische Studie bestätigt, dass ein optimales Raumklima die Leistung, Schnelligkeit und Genauigkeit der Mitarbeiter steigern kann. Erstmals wurde mit dieser Untersuchung der Einfluss des Innenraumklimas auf die Produktivität, nicht nur bezüglich Material und Maschine, sondern auch für den Faktor Mensch untersucht. Das wichtigste Ergebnis der britischen "Whole Life Performance Plus Studie" ist, dass Produktivität und klimatische Behaglichkeit am Arbeitsplatz Hand in Hand gehen. Die Studie wurde vom British Council for Offices (BCO) gemeinsam mit der Oxford Brooks University und LCMB ...

Den vollständigen Artikel lesen ...