Zürich (awp) - An der kommenden Generalversammlung von Valora stellen sich drei neue Mitglieder zur Wahl in den Verwaltungsrat. Es sind dies Mobilezone-CEO Markus Bernhard, eBay-Managerin Karin Schwab und BKW-CEO Suzanne Thoma, wie der Detailhändler am Mittwoch mitteilte. Sie sollen Peter Ditsch, Markus Fiechter und Cornelia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...