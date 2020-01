Zürich (awp) - Der Vertriebsspezialist DKSH meldet am Mittwoch den Eingang zweier neuer Aufträge. Einerseits wird DKSH Spezialmaterialien des Chemiekonzerns Sabic in Asien vertreiben, anderseits Lösungen der Maag Group in Indonesien. Einen Auftragswert nennt das Unternehmen nicht. Für Sabic werde DKSH Spezialmaterialien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...