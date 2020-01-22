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WKN: A0Q4DC ISIN: CH0038863350 Ticker-Symbol: NESR 
Lang & Schwarz
22.01.20
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EASYJET
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NESTLE SA101,18+0,65 %
UNILEVER NV51,15-0,70 %
UNILEVER PLC52,70+0,13 %