BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 740 (670) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 122 (115) CHF - 'BUY'BERENBERG SENKT UNILEVER NV AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 55 (60) EURBERENBERG SENKT UNILEVER PLC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 4750 (5350) PENCECREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 792 (727) PENCE - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE NIMMT SUNRISE MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 90 CHFEXANE BNP SENKT LAFARGEHOLCIM AUF 'UNDERPERF.' (NEUTRAL) - ZIEL 46,50 (54) CHFGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 1360 (1240) PENCE - 'SELL'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 252 (244) PENCE - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ROCHE AUF 370 (345) CHF - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR LLOYDS AUF 78 (88) PENCE - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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