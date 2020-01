Das Thema Klimaschutz ist nicht nur ein Thema für Gesellschaft und Politik, mittlerweile ist es auch bedeutend für die Finanzbranche. Ich werde mich in meinem Börsenbrief in den nächsten Monaten und Jahren stärker mit den ESG Themen beschäftigen und diese in unsere Analyse und Empfehlungen einbinden. Im Dezember 2019 hatte ich bereits ausgerufen, dass wir im neuen Jahr 2020 einen starken Fokus auf ESG legen werden: "Environment, Social, Governance", also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...