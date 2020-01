Anleger blenden die Risiken durch das neue Corona-Virus aus und greifen zu. Denn die Kurse der deutschen Aktien haben noch Nachholpotenzial.

Rund zwei Jahre hat es gedauert, bis das deutsche Börsenbarometer ein neues Rekordhoch erreichen konnte. Doch 13.631 Punkten und einem Plus von 0,6 Prozent in der ersten Handelsstunde erreicht der deutsche Leitindex ein neues Allzeithoch, das zuvor bei 13.597 Zählern lag.

Bereits am gestrigen Dienstag rückte der Leitindex ist nach einem deutlichen Minus zum Start dem Rekordhoch näher gerückt. Im Tagesverlauf machte der deutsche Leitindex mehr als 100 Punkte gut und schloss 0,1 Prozent im Plus bei 13.556 Punkten.

Es gibt mehrere Anhaltspunkte, dass die Rekordjagd noch weiter gehen kann. So gilt unter technischen Analysten ein neues Rekordhoch als starkes Kaufsignal.

Auch die Anlegerstimmung signalisiert weiter steigende Kurse. So haben sich für den Verhaltensökonom Joachim Goldberg, der eine Anlegerumfrage für die Börse Frankfurt auswertet, laut einer Analyse vom vergangenen Mittwoch die Mehrheit der heimischen Käufer in den Handelstagen zuvor zurückgehalten.

Ein neues Rekordhoch dürfte die vielen Investoren, die auf Absicherung bedacht waren, unter Zugzwang setzen. Dann müssten die "Bären" auf die Long-Seite, egal um welchen Preis. Solch ein Verhalten würde die Rally weiter befeuern.

Was die These stützt: Der V-Dax, das Nervenbarometer der Börse, ist von 12,51 auf 12,99 geklettert, was als untypisch gilt. Ein höherer Wert bedeutet: Profianleger erwarten in den kommenden Tagen höhere Schwankungen beim Leitindex. Üblicherweise fällt der VDax, wenn der Dax steigt und umgekehrt.

Solch ein auf den ersten Blick eher ungewöhnliches Verhalten ist aber typisch für den Anfang einer Rally: Anleger zweifeln an der Nachhaltigkeit der Kursgewinne, weil sie nicht investiert sind. Erst wenn sie ihre Zweifel aufgeben und investieren, ist das Ende der Kurssteigerungen nahe.

Und der deutsche Leitindex hat im Vergleich mit den US-Börsen erhebliches Nachholpotenzial. Denn die Wall Street feiert einen Rekord nach dem anderen. Angesichts einer anhaltend robusten Konjunktur hatte der US-Standardwerteindex Dow Jones am Freitag erstmals die Marke von 29.000 Punkten übersprungen.

Die deutschen Anleger blenden auf jeden Fall die Risiken des neuen Sars-ähnlichen Virus Corona aus. Denn seit dem 21. Januar meldete China 440 Fälle, bei der sich Menschen angesteckt haben, und neun Todesfälle in Hubei, einer Provinz in Zentralchina.

In China reagierten Anleger zunächst anders als in Deutschland. Die Renditen der zehnjährigen chinesischen Staatsanleihen, eine Benchmark für den Anleihenmarkt, fielen heute Morgen für eine kurze Zeit unter den Stand von drei Prozent. Am Devisenmarkt stieg der Dollar gegenüber dem Renimbi über den Wert von 6,90 gestiegen.

"Da es kaum Anzeichen gibt, dass der neue ...

