Hanau (pts008/22.01.2020/09:05) - Immer öfter achten Unternehmen bei Ihrer IT nicht nur auf die Performance, sondern auch auf die Nachhaltigkeit. GreenIT sollte aber nicht nur ein Schlagwort sein, sondern in die Firmenphilosophie einfließen. Die Pro Server von DM-Solutions verbinden daher ökonomisches Denken und höchste Performance mit ökologischem Gewissen. "Wir denken durch und durch grün und dennoch sind unsere Server hocheffizient. Auf diese Weise können unsere Klienten mit einem reinen Umweltgewissen und wenigen Klicks ihre Webhosting-Projekte auf unseren Pro Servern starten. Egal, bei welcher Projektgröße", so Geschäftsführer Nicolas John, der bei DM-Solutions mit neuester, ausfallsicherer Technologie arbeitet und ausschließlich dem Serverstandort Deutschland vertraut. https://www.dmsolutions.de/pro-server.html



100 % Performance powered by 100 % Ökostrom



Man kann es drehen und wenden wie man will. Fakt ist, Webhosting benötigt enorme Energiemengen. Und Energie bedeutet leider noch immer hohe CO2-Emissionen. Um diese Emissionen weltweit zu senken, bedarf es innovativer Unternehmen, die in ihrem Bereich auf erneuerbare Energie setzen. DM-Solutions nutzt in seinem Standort in Hanau bei Frankfurt ausschließlich Ökostrom, sowohl im Rechenzentrum als auch in den Büros. "DM-Solutions hat sich sehr bewusst dafür entschieden, sowohl sein Rechenzentrum, als auch seine Büroräumlichkeiten zu 100 Prozent mit Ökostrom zu betreiben. Wir hoffen wir setzen damit ein Zeichen für unsere Umwelt und den Klimaschutz, denn niemand muss bei Ökostrom auf Leistung verzichten, es wird alles nur um einiges umweltverträglicher", so Nicolas John.



Volle Serverleistung dank direktem Zugriff auf das Basissystem



Wie sehr man bei DM-Solutions auf Full-Power setzt, zeigt auch die Verwendung der Pro Server. "Bei unseren Pro-Servern wird keinerlei Virtualisierung eingesetzt, sondern unsere Kunden haben direkten Zugriff auf das Basissystem und sind alleiniger Kunde und User. Daher steht ihnen auch die volle Hardwareperformance zur Verfügung", so Nicolas John. Dabei garantiert DM-Solutions seinen Kunden volles Monitoring und eine Pflege des Systems rund um die Uhr, an jedem Tag des Jahres. Enthalten ist auch die tägliche Datensicherung, bei der die Daten sieben Tage aufbewahrt werden.



Infos über die Pro Server von DM-Solutions mit 100 % Ökostrom und Standort in Deutschland unter: https://www.dmsolutions.de/pro-server.html



Aussender: DM Solutions e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 502 30 10 E-Mail: presse@dmsolutions.de Website: www.dmsolutions.de



