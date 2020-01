Die VST Building Technologies hat einen Auftrag aus Dänemark erhalten. Für ein Sanierungsprojekt im Wohnimmobilienbereich in Kopenhagen wurden nun vom dänischen Bauunternehmen Tscherning Betong A/S insgesamt rund 6.000 Quadratmeter VST-Wände geordert und VST mit Montageleistungen beauftragt. Das Projekt hat für VST ein Volumen von rund 1,1 Mio. Euro und wird vollständig im ersten Halbjahr 2020 ertragswirksam.Claus Gade, Geschäftsführer des dänischen Unternehmens Tscherning Beton A/S, das unter anderem für den Bau der Treppenhäuser und Aufzugsschächte bei dem Projekt verantwortlich ist, erläutert: "Die Lösung mit vor Ort gegossenen Wänden als Dauerschalung ist eine neue, schnelle und einfache Möglichkeit, ...

