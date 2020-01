Die mit dem sich ausbreitenden Coronavirus in Asien verbundenen Unsicherheiten haben Anleger am Dienstag von Aktien Abstand nehmen lassen, was sich besonders an den fernöstlichen Börsen auswirkte. So fiel der Hang Seng in Hongkong um fast 3,0%. Aber auch in Europa mussten die Börsen auf Grund dieser Unsicherheit nachgeben, wenn auch nur leicht, der EuroStoxx 50 sank um 0,3%, der CAC 40 in Paris schloss 0,5% schwächer, handelte aber immer noch nahe an dem am Freitag erzielten Zehnjahreshoch, der deutsche Dax konnte sich wieder am besten halten und schloss nahezu unverändert mit einem marginalen Minus von 0,1% und in London musste der Footsie 0,5% abgeben. Weiter besonders schwach waren die Luxusgüterwerte, da nach wie vor befürchtet wird, dass viele ...

