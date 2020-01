Edelmetallproduzent First Majestic Silver (TSX FR / WKN A0LHKJ) geht für 2020 von einem Rückgang der Silberäquivalentproduktion aus. Das Unternehmen wird die Produktion auf der Del Toro-Mine aussetzen und sich stattdessen auf seine drei rentabelsten Minen konzentrieren, teilte das Unternehmen am gestrigen Dienstag mit. First Majestic rechnet nun mit einem Ausstoß von 21,5 bis 24 Mio. Unzen Silberäquivalent (Silber und ...

