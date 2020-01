Gewisse Kreise sehen die Aktie nun relativ attraktiv bewertet, liegt die Dividenden-Rendite auf dem aktuellen Kurs doch bei knapp 6 Prozent.Um 10.45 Uhr gewinnt das UBS-Papier in einem festeren Schweizer Gesamtmarkt 1,2 Prozent auf 12,375 Franken. Dies, nachdem das Papier am Dienstag bzw. am Tag der Zahlenbekanntgabe ...

