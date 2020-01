Das wirtschaftliche Umfeld für den Spezialchemiekonzern Covestro wird immer rauer. Darum stoppt das Unternehmen nun ein Milliardeninvestment.

Der Spezialchemiekonzern Covestro legt wegen des schwierigen Marktumfeldes eine Milliardeninvestition in ein Kunststoffwerk in den USA auf Eis. Nach dem Abschluss der aktuellen Bauphase sei eine Pause von 18 bis 24 Monaten geplant, sagte ein Konzernsprecher am Mittwoch auf Anfrage. Zuvor hatte das Branchenportal ICIS über die Pläne berichtet.

Eigentlich will sich Covestro mit dem 1,5 Milliarden Euro teuren Bau einer Großanlage ...

