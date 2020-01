1907, das Jahr, in dem auch Fritz Henkel sein Persil erfand, hatte der Darmstädter Chemiker Dr. Otto Röhm, der in der Gerbereibranche als Pionier Enzyme - gewonnen aus Rindermägen - zur Reinigung der Häute benutzte, zusammen mit seiner Frau eine Idee.Sie wollten diese Enzyme verwenden, um anhaftenden Schmutz aus der Wäsche zu lösen. Die Versuche waren erfolgreich und gemeinsam entwickelten sie ein Waschmittel. Markteinführung in 1914 1914 war es soweit, Röhm meldete ein Patent für das erste enzymatische Waschmittel an. Er nannte es "Burnus" nach der weißen Kleidung der Araber und brachte es im ...

