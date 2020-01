++ Trump droht EU erneut mit Autozöllen ++ DE30 erreicht neues Allzeithoch, Gewinne können jedoch nicht gehalten werden ++ Vorläufige Ergebnisse für 2019 von Daimler verfehlen Erwartungen ++Der Handel an den europäischen Börsen ist am Mittwoch gemischt. Die Indizes aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich steigen, während andere Märkte tiefer notieren. Aktien aus Russland und Italien gehören zu den größten Outperformern. Es wurde berichtet, dass der Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio heute zurücktreten könnte. Dies würde die ohnehin schon angeschlagene italienische Regierung weiter belasten. Trump droht EU erneut mit Autozöllen Donald Trump sprach gestern auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Der US-Präsident nutzte die Rede, um alle daran zu erinnern, ...

