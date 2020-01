Tele Columbus -0.53% Einstein (PT78PT78): ***Tele Columbus baue ich die Position bis auf 20% in fallenden Kursen aus***2,70 und 2,75 liegen meine nächsten Kaufmarken*** (22.01. 13:04) >> mehr comments zu Tele Columbus: www.boerse-social.com/launch/aktie/tele_columbus Wirecard -0.21% Einstein (PT78PT78): ***Wirecard ist auf dem aktuellen Niveau ein KLARER SHORT*** (22.01. 13:03) >> mehr comments zu Wirecard: www.boerse-social.com/launch/aktie/wirecard Beyond Meat 2.80% Tradrenner (GTSORTIE): Vegetarische bzw. Vegane Ernährung kommt durch Beyond Meat bereits in unseren Lebensmittelhandel. (22.01. 12:57) >> mehr comments zu Beyond Meat: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...