Chur (awp) - Die deutsche Würth-Gruppe ist in der Schweiz weiter gewachsen. Der Umsatz erhöhte sich im Geschäftsjahr 2019 um gut 4,1 Prozent auf 949,8 Millionen Euro. Weltweit resultierte für den Konzern ein Plus von 4,8 Prozent auf 14,27 Milliarden Euro. Der Personalbestand Personalbestand in den 18 in der Schweiz angesiedelten Gesellschaften legte um 3,7 Prozent auf über 1'440 Personen zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Insgesamt beschäftigte Würth 78'686 Mitarbeitende, 1'606 mehr als im Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...