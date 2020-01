2020 will Athen die Weichen für den Abschied vom Ramschniveau am Bondmarkt stellen. Die Erwartung einer höheren Bonität dürfte die Börsenkurse antreiben.

Die Athener Finanzwelt blickt an diesem Freitag nach New York. Dort wird am Abend europäischer Zeit die Ratingagentur Fitch Griechenlands Kreditwürdigkeit bewerten.

Zuletzt hob die Agentur die Bonität des Landes im August 2018 um eine Stufe von "B" auf "BB-" an. Damals verließ Griechenland gerade den Euro-Rettungsschirm. Jetzt hoffen die Griechen auf ein weiteres Upgrade - oder zumindest darauf, dass Fitch den Ausblick von "neutral" auf "positiv" setzt.

Das wäre ein erster Schritt bei dem Bemühen des neuen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis, sein Land wieder zu einem investitionswürdigen Schuldner zu machen. Der konservative Premier trat Anfang Juli 2019 mit dem Versprechen an, binnen 18 Monaten das begehrte Investmentgrade zu erreichen.

Davon würde nicht nur der griechische Finanzminister Christos Staikouras in Form von niedrigeren Finanzierungskosten profitieren. Auch die Unternehmen des Landes bekämen leichter Zugang zum Kapitalmarkt. Und das wiederum dürfte die Aktienkurse an der Athener Börse beflügeln.

Die Aktionäre an der Akropolis feierten bereits 2019 als das beste Jahr seit Langem. Der Athener Leitindex Athex Composite legte 51 Prozent zu. Das war die weltweit beste Performance aller großen Aktienmärkte.

Die Anleger setzen auf die neue konservative Regierung, die mit einem betont wirtschaftsfreundlichen Programm antrat. Auch die Teilnehmer an den Bondmärkten fassen wieder Vertrauen in das lange gemiedene Land.

Die Kurse griechischer Staatsanleihen legten im vergangenen Jahr um rund 30 Prozent zu. Spiegelbildlich fiel die Rendite des zehnjährigen Bonds im Jahresverlauf von 4,4 auf 1,4 Prozent.

Hohe Nachfrage nach Griechenland-Bonds

2019 ging die staatliche Schuldenagentur PDMA mit vier neuen Anleihen an den Markt. Die Emissionen waren rund vierfach überzeichnet. Obwohl griechische Bonds immer noch als Ramsch gelten, reißen sich die Anleger um die Papiere.

In den vergangenen Wochen fiel die Rendite der zehnjährigen griechischen Anleihe sogar zeitweilig unter die des vergleichbaren italienischen Bonds, obwohl mehrere Agenturen Italien im Gegensatz zu Griechenland als investitionswürdigen Schuldner ...

