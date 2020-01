Gestern startete das World Economic Forum (WEF) in Davos, Schweiz. Bis zum 24. Jänner werden dort "die Sorgen der Welt" besprochen werden - von den mächtigsten und einflussreichsten Personen. Inoffiziellen Statistiken zufolge sollen 73% des weltweiten Kapitals anwesend sein, durch die 119 erwarteten Milliardäre, Staatschefs und Wirtschaftslenker. Heuer ist ein besonderes Jahr, da WEF zum 50sten Mal stattfinden wird, das Motto lautet "Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World", was grob übersetzt soviel bedeutet wie "Stakeholder für eine zusammenhaltende und nachhaltige Welt". Dank Peter Heinrich von boersenradio.at, der vor Ort ist, haben wir einen kleinen Einblick bekommen. Ich zitiere Peter ... Durch die ...

