Einen sehr guten Jahresstart haben die Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard erwischt. Seit Jahresbeginn haben die Aktien stattliche 20 Prozent auf aktuelle 128,35 Euro zugelegt. Damit sind Wirecard der in diesem Jahr bislang stärkste DAX-Wert und haben gleichzeitig fast den kompletten Verlust des letzten Börsenjahres aufgeholt. Ein ganzes Set an Nachrichten sorgte in den letzten Tagen dafür, dass die Investoren wieder Vertrauen schöpfen und kräftig in Wirecard-Aktien investieren, so..

Den vollständigen Artikel lesen ...