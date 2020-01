Die brandlast-optomierten Monitore von Distec gibt es in den Größen von 24 bis 65 Zoll und optional auch mit Touchscreen. Zusätzlich kann jeder Monitor mit einer internen PC-Lösung ausgerüstet werden. Die neue BLO-Line-Serie eignet sich als Informations- und Wegeleitsystem auch in öffentlichen Bereichen mit besonderen Anforderungen an den Brandschutz, wie Flucht- und Rettungswegen. Einordnen lassen sich die Monitore in derselben Brandschutzklasse wie ein Ziegelstein, das heißt sie tragen nicht mehr zur Brandlast bei als die Wände, an denen sie hängen. Separate Brandschutzgehäuse sind für die neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...