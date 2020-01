Bei Anleihen sind derzeit die Renditen niedrig und die Bewertungen extrem hoch. Nicht nur Top-Manager Jamie Dimon ist deshalb beunruhigt.

Die Zeiten, in denen Hochzinsanleihen auch hohe Zinserträge lieferten, scheinen vorüber zu sein. Rund 2,6 Prozent Rendite können Investoren derzeit im Durchschnitt erwarten, wenn sie Unternehmen Geld leihen, die von Ratingagenturen als "Sub-Investmentgrade", also eher riskant, eingestuft werden.

Auch die Risikoaufschläge - der Mehrertrag für Anleger gegenüber sicheren Staatsanleihen - sind zuletzt stark gesunken. Aktuell werfen Hochzinsanleihen rund drei Prozentpunkte mehr Rendite ab als Bundesanleihen mit gleicher Laufzeit. Das ist der niedrigste Abstand seit zweieinhalb Jahren, bis zum Allzeittief aus dem Jahr 2016 fehlen lediglich rund 0,5 Prozentpunkte.

Sinkende Renditen bedeuten im Umkehrschluss: Die Kurse der Papiere haben zuletzt deutlich zugelegt. Der wichtigste Anleiheindex für europäische Hochzinsanleihen, der "Bofa ML Euro High Yield Index", notiert auf Zwölfmonatssicht mehr als zehn Prozent im Plus.

Aus Sicht vieler Anleiheexperten sind die Bondmärkte daher extrem hoch bewertet. So schreiben die Analysten der US-Bank JP Morgan: "Zurzeit fällt es schwer, überhaupt einen Markt mit attraktiven Bewertungen zu finden, da jeder Sektor teuer erscheint."

Trotzdem ist die Nachfrage der Investoren weiter ungebrochen: Allein in den ersten beiden Handelswochen flossen den Analysten der Bank of America (Bofa) zufolge elf Milliarden US-Dollar in globale Anleihefonds.

Besonders stark waren die Zuflüsse bei Unternehmensanleihefonds: "Die Jagd nach Rendite setzt sich auch 2020 fort", schlussfolgern die Bofa-Analysten. Doch das werde immer schwerer, sagt Michael Hünseler, Geschäftsführer und Leiter des Credit Portfolio Management: "Die Jahre der Zinsillusion, bei der Anleger mit Schuldverschreibungen Kurserträge deutlich über der Nominalverzinsung erzielten und sich daher kaum über die optische Renditearmut grämen mussten, scheinen vorbei zu sein."

Besonders trüb seien die Aussichten für sicherheitsorientierte Anleger, so Hünseler. Immerhin sechs Prozent Kursgewinn waren ...

