Der Aufwärtstrend läuft

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Aktienmärkte sind unverändert in bester Verfassung. Die Kurse sind bezogen auf die wirtschaftliche Bewertung noch moderat bewertet. Der Dax hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15, beim TecDax sind es allenfalls 17. Dies ist im Rahmen dessen, was üblicherweise an den Börsen für Unternehmen dieser Indizes bezahlt wird.

Jetzt wird es allerdings auch Zeit, genauer hinzusehen. Bei einigen Werten, gerade aus den höherwertigen Indizes, ist die Bewertung inzwischen nicht nur hoch. Die Aktien gelten auch als überkauft.

In unserem Segment sehe ich derzeit ebenfalls bei einigen Werten die Gefahr einer klaren Überbewertung. Andere Unternehmen können Sie noch kaufen.

Warnung vor diesem Segment

ISIN: DE0005933972, DE0005933923, DE0008467416, DE0007203275, DE000DT99H17, DE0005470306

