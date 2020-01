Geld verliert den Nimbus des Selbstverständlichen. Längst hat die Digitalisierung des Geldes begonnen, existieren gar Währungen unabhängig von Notenbanken. Wird unser Geld zunehmend virtuell und entstaatlicht?

Geld hat für uns etwas so Selbstverständliches, dass wir selten darüber nachdenken, was dahintersteckt. Doch plötzlich gerät unser Geld von verschiedenen Seiten unter Druck. Währungen werden von der digitalen Disruption erfasst, neue Geldinstrumente entstehen und die Frage nach dem "richtigen" Geldsystem im 21. Jahrhundert wird aufgeworfen. Die Zukunft des Geldes wird zu einer Herausforderung. Müssen wir uns auf eine Entmaterialisierung des Geldes und eine Ablösung bekannter Zahlungsmittel durch private Währungen einstellen?

Der Abschied vom Bargeld

Geld erfüllt drei wesentliche Aufgaben: Es übernimmt einerseits die Rolle des Zahlungsmittels (sogenanntes "Transaktionsmedium"). Es dient ferner dem Sparen, also der temporalen Verschiebung von Geld in die Zukunft (sogenannte "Wertaufbewahrung"). Und letztlich ist Geld eine Wertmesseinheit, also eine Buchhaltungswährung. Diese Hauptfunktionen des Geldes müssen von den Mitgliedern einer Gesellschaft akzeptiert werden. Geld repräsentiert Vertrauen. In der Vergangenheit speiste sich dieses Vertrauen nicht zuletzt aus dem physischen Charakter und der staatlichen Deckung des Geldes.

Einher mit neuen technischen Möglichkeiten und getrieben von wirtschaftlichen und politischen Interessen erleben wir derzeit eine Evolution des Geldes. Dabei scheint gerade den Deutschen die zunehmende Verlagerung von Münzen und Scheinen in die virtuelle Welt der Bits und Bytes gar nicht so recht zu sein. Deutsche lieben die Nutzung von Bargeld. Laut Umfragen der Bundesbank möchten 88 Prozent der Deutschen nicht auf Bargeld verzichten. Und immerhin 74 Prozent aller Zahlungen im deutschen Einzelhandel werden weiterhin mit Bargeld beglichen. Die Abschaffung von Banknoten scheint vielen schlicht unvorstellbar. Blicken wir jedoch auf die jüngsten Entwicklungsschritte, so zeichnet sich eine Tendenz zu neuen Zahlungsweisen ab. Auf Debit- und Kreditkarten folgten Online Banking und später smartphone-fähige Mobile-Banking-Lösungen, in einer nächsten Stufe Kryptogeld wie etwa Bitcoins sowie die Herausbildung nichtstaatlicher Währungen.

Neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...