Die Marinomed-Aktionäre Acropora Beteiligungs GmbH, VETWIDI Forschungsholding GmbH und BVT Beteiligungsverwaltung und Treuhand GmbH haben im Wege eines Accelerated Bookbuildings ins Summe 105.000 Aktien platziert. Der Preis wurde mit 95,00 Euro je Aktie festgesetzt. Erst im Herbst des vergangenen Jahres haben Aktionäre der Gesellschaft 95.000 Aktien zu 95,0 Euro platziert. Der Handel in Marinomed-Aktien an der Wiener Börse wird zum Handelsstart am 23. Januar 2020 wieder aufgenommen.

