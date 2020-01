Alleine im vergangenen Jahr wurden laut der Universität Bamberg 500 Millionen Produkte zurückgeschickt. Trotzdem wollen viele Händler weiterhin an kostenlosen Retouren festhalten.

Der boomende Onlinehandel hat im vergangenen Jahr zu einem neuen Höchststand bei den Retourenzahlen geführt. "Durch das Wachstum der Branche steigen die Retourenzahlen absolut weiter an", sagte Björn Asdecker, Leiter der Forschungsgruppe Retourenmanagement an der Universität Bamberg, der WirtschaftsWoche. "Allein im vergangenen Jahr wurden etwa 500 Millionen Produkte zurückgeschickt. Das ist ein neuer Höchststand", so Asdecker.

Zwar würden Onlinehändler viele Anstrengungen unternehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...