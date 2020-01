Nach Informationen der WirtschaftsWoche arbeiten momentan über 300 Mitarbeiter bei Continental Korbach in Kurzarbeit. Das Unternehmen bestätigte die Kurzarbeit am Standort, will die Zahl aber nicht kommentieren.

