Während beim DAX noch die Frage ist, wann der Index sein am Donnerstag dieser Woche genau zwei Jahre altes Allzeithoch endlich auch auf Schlusskursbasis knackt… hat der MDAX in den letzten zwei Monaten bereits zwölf neue Rekorde aufgestellt. Viel relevanter natürlich der langfristige Vorsprung des Mid Cap-Barometers, das ebenfalls am 1. Januar 1988 bei 1.000 Punkten gestartet ist und - inklusive reinvestierter Dividenden - nun bei fast 29.000 Zählern steht, während der DAX noch nicht einmal die 14.000 Punkte-Marke erklommen hat. [Chart: Bloomberg] Dieser Performance-Vorsprung unterstreicht: Der MDAX ist einfach der bessere Deutschland-Index. Sowohl von der Streuung her (60 statt nur 30 Werte) als auch in puncto Qualität (weniger hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...