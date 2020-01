Kloten/Stein am Rhein (awp) - Das Industrieunternehmen Phoenix Mecano legt die Standorte seines Bereichs DewertOkin in einem Industriepark in China zusammen. Zur Finanzierung des Industriekomplexes und weiterer Wachstumsopportunitäten prüft das Unternehmen unter anderem eine Teilkotierung von DewertOkin an der Börse Schanghai. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...