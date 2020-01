Fribourg (awp) - Lem baut in Genf einen neuen globalen Hauptsitz, streicht aber gleichzeitig 21 Jobs in der Rhonestadt. Dafür nimmt der Elektronik-Komponenten-Hersteller den Bau einer Produktionsstätte in Malaysia in Angriff. Dort werden bis zu 250 Arbeitsplätze geschaffen. Man freue sich, in der Heimatstadt Genf für 10 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...