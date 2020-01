Der kanadische Telekom- und Medienkonzern Rogers Communications Inc. (ISIN: CA7751092007, TSE: RCI.B) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,50 CAD je Anteilsschein, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 1. April 2020 (Record date: 10. März 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 2,00 CAD ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 66,67 CAD (Stand: 22. ...

