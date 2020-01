HDPE-Flaschen, die Konsumenten beim Supermarkt Migros kaufen und entleert in den Filialen zurückgeben, verarbeiten Recycling-Firmen in der Schweiz zu Recyclat (rHDPE). Huber Packaging in Aesch, Schweiz, produziert aus diesem rHDPE neue Flaschen für den Kalkentferner "Potz Calc". Die Verpackungen befüllt die Mibelle Group und gelangen wieder in die Verkaufsregale des Supermarktes. So entsteht ein geschlossener ...

