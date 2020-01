Trotz des gestrigen neuen Allzeithochs bot der Leitindex keine überzeugende Vorstellung. Nun besteht laut Charttechnik die Gefahr eines Fehlsignals.

Am Tag eins nach dem neuen Rekordhoch gehen die Verluste am deutschen Aktienmarkt weiter. In der ersten Handelsstunde notiert Dax 0,5 Prozent im Minus bei 13.448 Punkten. Am gestrigen Mittwoch erreichte der deutsche Leitindex zwar mit 13.640 Punkten ein neues Allzeithoch, schloss jedoch 0,3 Prozent im Minus bei 13.516 Punkten.

Das gestrige Rekordhoch war also nicht überzeugend, ein fulminanter Ausbruch sieht anders aus. Die Kurslücke zwischen dem gestrigen Eröffnungskurs und dem Höchststand vom vergangenen Dienstag wurde schnell geschlossen: Auf höchstem Niveau dominierten die Verkäufer und insgesamt ist der Dax immer noch in einer überkauften Lage, also zu schnell zu hoch gestiegen. Auch das Handelsvolumen war mit 3,5 Milliarden Euro eher unterdurchschnittlich für solch einen Tag.

Es besteht auf jeden Fall die Gefahr eines "false Breakouts", eines Fehlsignals, bei dem sich Richtung schnell wieder umkehrt. Bei Kursen unterhalb von 13.343 Punkten, dem Tiefpunkt vom vergangenen Dienstag, wäre solch ein Fehlsignal laut Charttechnik erreicht. Und würde viele Anleger verwundern.

Allerdings spricht das Verhalten der Anlageprofis für die Fortsetzung der Rally. Denn nach Auswertung der Sentimentumfrage der Börse Frankfurt unter privaten und institutionellen Anlegern steht für Joachim Goldberg fest: Vor allem ausländische Investoren haben in den vergangenen Tagen gekauft und damit den Dax auf ein neues Rekordhoch getrieben.

Die Stimmung bei den hiesigen Institutionellen sei fast schon unterkühlt. Diese bringe seiner Ansicht nach den deutschen Markt in eine komfortable Lage, Bei größeren Rücksetzern sei bereits zwischen 13.200 und 13.250 Punkten mit hoher Nachfrage zu rechnen. Und bei steigenden Kursen wären die Short-Positionen, die bei fallenden Notierungen, an Wert gewinnen, kaum noch zu rechtfertigen. Das würde die Rally weiter unterstützen.

Dazu passen auch die aktuellen Ergebnisse einer weltweiten Umfrage der Bank of Amerika. Das Institut hat 200 institutionelle Portfoliomanager befragt hat, die zusammen 630 Milliarden Dollar Vermögen verwalten.

"Investoren sind bullish, aber nicht euphorisch", sagt Michael Hartnett, Chefanlagestratege bei Bank of America (BofA). Das schließt er aus der wichtigsten monatlichen Umfrage unter Großinvestoren von BofA Global Research.

Ein wichtiges Thema bleibt der Coronavirus. Die Furcht vor der Ausbreitung hat die asiatischen Anleger am Donnerstag verschreckt. In der Volksrepublik brachen die Aktien zeitweise um 3,9 Prozent ein - das ist der größte Kursverlust seit Mai 2019, als US-Präsident Donald Trump mit zusätzlichen Zöllen gedroht hatte.

Als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...