Die aktuell längste Serie: Fresenius Medical Care mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 5.64%) - die längste Serie dieses Jahr: Cree 10 Tage (Performance: 14.85%). Tagesgewinner war am Mittwoch S&T mit 9,03% auf 24,16 (317% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 13,43%) vor Stratec Biomedical mit 6,36% auf 65,20 (177% Vol.; 1W 3,16%) und Hypoport mit 4,85% auf 356,50 (122% Vol.; 1W 5,94%). Die Tagesverlierer: Varta AG mit -6,85% auf 84,30 (68% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 2,43%), Lion E-Mobility mit -6,67% auf 2,80 (21% Vol.; 1W -13,58%), SFC Energy mit -5,88% auf 12,00 (202% Vol.; 1W -3,61%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Wells Fargo (1978,11 Mio.), Novo Nordisk (1888,99) und Coca-Cola (1482,85) ....

