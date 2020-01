Nach einer Aufstellung von IHS Markit hat BMW in Deutschland in dem Bereich batterieelektrische Autos (BEV) und Plug-in-Hybride (PHEV) im Jahr 2019 die meisten Neuzulassungen verzeichnet. Die Münchner kommen demnach auf einen Marktanteil von 21 Prozent. Auf den Plätzen folgen Tesla mit 10 Prozent, Mercedes mit 9 Prozent sowie Renault und VW mit jeweils 9 Prozent. In Europa hat dagegen laut IHS Tesla bei neu registrierten BEV und PHEV mit 20 Prozent ...

