Vor einem Jahr übernahm der US-Konzern Callaway die Marke Jack Wolfskin. Mit dem neuen Eigentümer im Rücken will Wolfskin-Chefin Harris-Jensbach jetzt auf dem US-Markt mitmischen und beim Thema Nachhaltigkeit punkten.

Melody Harris-Jensbach, 58, ist gebürtige Amerikanerin und hat an der Parsons School of Design in New York studiert. Nach verschiedenen Stationen bei Modeunternehmen in Deutschland war Harris-Jensbach Produktchefin bei Esprit. Ab 2008 war sie im Vorstand des Sportkonzerns Puma tätig. Nach einer Zwischenstation bei Esprit ist Harris-Jensbach seit 2014 Vorstandsvorsitzende von Jack Wolfskin.

Frau Harris-Jensbach - Schmuddelwetter an Weihnachten, zweistellige Temperaturen im Januar, kein Schnee in den Mittelgebirgen - kauft Ihnen da überhaupt jemand warme Winterjacken ab?Wir haben tatsächlich ein sehr gemischtes Quartal hinter uns. Am Anfang sah es noch sehr gut aus, und wir haben uns große Hoffnungen gemacht, weil das Herbst- und Wintergeschäft sehr gut anlief. Bis Anfang Dezember. Dann hat es sich leider abgeflacht. Tatsächlich ist das Weihnachtsgeschäft für die Outdoor-Branche generell witterungsbedingt nicht hervorragend gelaufen. Wegen des guten Starts dürften wir unter dem Strich allerdings zwar nicht ganz so viel umgesetzt haben wie gehofft, aber immer noch mehr als im Vorjahr.

Das dürfte Ihren neuen Eigentümer beruhigen - vor einem Jahr, im Januar 2019, hat der US-Konzern Callaway, der sein Geld mit Golfausrüstung verdient, Wolfskin übernommen. Wie zufrieden sind die Amerikaner mit Jack Wolfskin?Aus Sicht von Callaway hat Jack Wolfskin die Erwartungen voll erfüllt. Die Amerikaner sind sehr zufrieden mit uns, geschäftlich wie auch was das Zusammenwachsen unserer Unternehmen angeht.

Wie hoch war der Umsatz im ersten Geschäftsjahr bei Callaway? 2018 landeten Sie bei 334 Millionen Euro?Unter dem Strich dürften wir einen ähnlichen Umsatz für das Gesamtjahr erzielt haben. Tatsächlich war Jack Wolfskin trotz der vielen Turbulenzen um uns herum in den vergangenen Jahren immer profitabel. Es waren allein die Schulden durch frühere Übernahmen, die uns und unsere Bilanz belastet haben.

Wolfskin hat einiges hinter sich und ist mehr als 15 Jahre lang in den Händen diverser Private Equity-Häuser gewesen. Auf dem Höhepunkt des Outdoor-Booms kaufte Blackstone das Unternehmen für 700 Millionen Dollar. Ja, das war eine ziemliche Reise. Nach dem Verkauf durch den damaligen Gründer an das US-Unternehmen Johnson Control 1991 ging Wolfskin erst an Bain, von Bain an Quadriga und von Quadriga an Blackstone. Das war für das Unternehmen natürlich sehr unruhig. Andererseits schon fast ein Stück Normalität.

Zuletzt gehörte Wolfskin einer Gruppe von Kreditgebern - was wäre aus der Marke geworden ohne den Verkauf an Callaway?Zwischen uns und den Kreditgebern war klar, dass sie eines Tages verkaufen würden. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu ihnen und sie haben unsere Strategie und Ausrichtung unterstützt. Wir hatten ein vertrauensvolles Verhältnis und hätten auch zusammen weitergemacht - bis zum Verkauf. Der kam nun früher als gedacht, und dass es ein strategischer Käufer wurde ist, ist für uns ein echter Segen.

Warum - wollen Ihnen jetzt nicht ein paar oberschlaue Golfjungs erklären, wie Outdoor und Mode funktionieren?Nein, bei uns mischt sich nun niemand ins Tagesgeschäft ein, wir dürfen immer noch eigenständig entscheiden. Callaway ist im Kern eine Ingenieurfirma. Das Unternehmen steht für erstklassige Golfschläger und Golfbälle, aber sie haben naturgemäß weniger Know-how beim Thema Bekleidung; das gehörte bis dato schlicht nicht wirklich zu ihrem Kern. Jetzt sind wir dabei und stehen für Callaways Bekleidungskompetenz. Dieses Wissen werden wir nun für die ganze Gruppe nutzen. Etwa im Einkauf.

Als Gruppe bringen Sie jetzt bei den Zulieferern in Asien mehr Gewicht auf die Waage, das dürfte

