EEW hat heute am Stammsitz in Helmstedt im Beisein von Landesumweltminister Olaf Lies (SPD) den Grundstein für Niedersachsens erste Klärschlammverbrennungsanlage gelegt. Nach Inbetriebnahme im Jahr 2021 kann die Anlage 20 Prozent des niedersächsischen Klärschlamms verbrennen. Neben der Monoverbrennungsanlage in Buschhaus plant das Unternehmen vergleichbare Projekte in Stapelfeld bei Hamburg, Stavenhagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...